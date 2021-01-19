صعود الأهلي بسهولة.. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا.. فيديو

تنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر بدأ مباريات مرحلة المجموعات من دوري ابطال افريقيا, حيث كان قد اقام الاتحاد الافريقيا لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة الـ 8 من شهر يناير الجاري، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بتواجد 16 فريقًا.

واسفرت القرعة عن مجموعات قوية حيث يشارك قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اللذان يمثلان مصر في البطولة الافريقية، وسوف تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالاتي :

المجموعة الأولى: الأهلي (مصر)- فيتا كلوب (الكونغو)- سيمبا (تنزانيا)- المريخ (السودان).

المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو)- صن داونز (جنوب افريقيا)- الهلال (السودان)- شباب بلوزداد (الجزائر).

المجموعة الثالثة: الوداد (المغرب)- حوريا كوناكري (غينيا)- بترو اتليتكو (أنجولا)- كايزر تشيفز (جنوب افريقيا).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)- الزمالك (مصر)- مولودية الجزائر (الجزائر)- تاونجيت (السنغال).

ورصدت عدسة صدي البلد توقعات الجماهير حول مباريات الاهلي والزمالك في افريقيا.

حيث قد قال "امجد كامل" احد المشجعين : اتوقع ان يصعد الاهلي بكل سهولة من مجموعتة وسوف يتصدرها كذلك نظرا لضعف الفرق التي معه في المجموعة, اما الزمالك فمجموعته صعبة الي حدا ما ولكن اتوقع الصعود ايضا للزمالك.

واكد محمد عبد الرحمن ان : بالطبع سوف يصعد الاهلي كاعادته فقد عودنا انه مهما كانت صعوبة المجموعة التي يتواجد بها فسوف يصعد في النهاية, ولكن الزمالك قد يواجه بعد الصعوبات في تخطي مجموعته نظرا لقوة مجموعة الزمالك.

واوضح اشرف عثمان : علي الرغم من صعوبة مجموعة الاهلي الا انه سوف يتخطاها بمنتهي السهولة ويحصد المركز الاول , ولا اتوقع ان يصعد الزمالك من مجموعته.

ويقول احمد عبد الغني : اري ان الاهلي سوف يصعد نظرا لارتفاع مستواه الحالي ولجودة اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي حاليا ولحصوله علي النسخة الاخيرة من البطولة ف هو المرشح الاول لحصد اللقب من جديد, واري ان الزمالك ايضا قادرا علي الصعود من مجموعته واتمني ان يتقابل الفريقين من جديد في النهائي .

واشار محمود احمد : من الطبيعي ان يصعد الاهلي من مجموعته نظرا لقوة الفريق الحالي وايضا لقله مستوي الفرق المتواجدة معه في المجموعة, والزمالك سوف يصعد بالتاكيد واتمني مواجهة الفريقين من جديد في نهائي البطولة.