موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

وتقام مباراة فريقي الأهلي والدحيل في الرابع من شهر فبراير المقبل في افتتاح منافسات البطولة.

ويواجه فريق تيجريز المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الرابع من شهر فبراير أيضًا.



وحال تخطي الأهلي عقبة، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي للبطولة.

أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي ستجمع الفائز من مباراة فريقي أولسان وتيجريز وبطل كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وتنطلق البطولة في الرابع من فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.