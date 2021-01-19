الدوري المصري.. الزمالك يهدر والجونة يتراجع في أول 20 دقيقة من المباراة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحرز الهدف الأول في اللقاء ولكن تمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء . وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة.

انتهت أحداث أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والجونة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري .

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد "16" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيتب الدوري المصري الممتاز .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – محمود شيكابالا خط الهجوم : أشرف بن شرقي ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-