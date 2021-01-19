بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحرز الهدف الأول في اللقاء ولكن تمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء .
وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة.
وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد "16" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيتب الدوري المصري الممتاز .
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – محمود شيكابالا
خط الهجوم : أشرف بن شرقي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.
بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : إسلام طارق
خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم
خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي
خط الهجوم : خالد الطيب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. الزمالك يهدر والجونة يتراجع في أول 20 دقيقة من المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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