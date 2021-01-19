مونديال اليد .. اليابان تتقدم على أنجولا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الياباني الشوط الاول من مباراته أمام نظيره الأنجولي متقدمًا بنتيجة 12/16 في المباراة التي يحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومحمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي ومسئولي السفارة الانجولية.

بدأ الشوط بتقدم أنجولا بهدفين ثم عادلت اليابان النتيجة وظلت المباراة سيجال هدف لهدف حتى منتصف الشوط بسبب تألق حارسي مرمى الفريقين قبل ان يحول المنتخب الياباني مسار المباراة ويتقدم ويوسع الفارق حتى أنهى الشوط بفارق 4 أهداف .

يدير اللقاء تحكيميًا الطاقم التونسي المكون من سمير كريشن وسمير مخلوف .