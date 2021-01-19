بعد طرده.. برشلونة يستأنف على عقوبة إيقاف ميسي مباراتين

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف ميسي مباراتين كعقوبة له بعد تحصله على البطاقة الحمراء لضربه لاعب أتلتيك بيلباو بدون كرة.
ونشر نادي برشلونة بيانًا أكد فيه بأن سيتقدم باستئناف ضد عقوبة ميسي، والذي تحصل على البطاقة الحمراء الوحيدة له في مسيرته مع البارسا يوم الأحد الماضي أمام أتلتيك بيلباو.
وكتب حكم اللقاء في تقريره عن طرد ميسي أنه ضرب الخصم بذراعه بقوة مفرطة بدون كرة، ليتم إيقافه مباراتين.
ويغيب ميسي عن مباراتي برشلونة أمام كورنيا في كأس إسبانيا، وإيلتشي في الدوري الإسباني.
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