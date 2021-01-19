رئيس الزمالك يحضر مباراة الزمالك والجونة

حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على حضور مباراة الزمالك والجونة المقامة باستاد بتروسبورت في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، من أجل مساندة الفريق.

ويتواجد أعضاء الثلاثية لإدارة النادي بالإستاد لمؤازرة الفريق، بالإضافة إلى أشرف قاسم المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل الفريق الساحلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة