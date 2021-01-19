رئيس الزمالك يحضر مباراة الزمالك والجونة

حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على حضور مباراة الزمالك والجونة المقامة باستاد بتروسبورت في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، من أجل مساندة الفريق.
ويتواجد أعضاء الثلاثية لإدارة النادي بالإستاد لمؤازرة الفريق، بالإضافة إلى أشرف قاسم المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.
يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل الفريق الساحلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة
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