نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يستعد لإنهاء إعارة أوسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لإنهاء إعارة لاعبه الغاني صاوميل أوسو من فريق نادي الفيحا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن أوسو لم يقدم المستوى المطلوب منه بالإضافة إلى أن الصربي فلادان ميليويفيتش لم يرغب في التعاقد معه من البداية.

وتابعت الصحيفة أن رحيل أوسو مرتبط بتسويق بعض اللاعبين الأجانب من صفوف الفريق الذي يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.