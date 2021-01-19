تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

وأوقعت قرعة الدور الثاني" دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة نظيره الدحيل القطري.
وتقام مباراة فريقي الأهلي والدحيل في الرابع من شهر فبراير المقبل في افتتاح منافسات البطولة.
ويواجه فريق تيجريز المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الرابع من شهر فبراير أيضًا.
وحال تخطي الأهلي عقبة الدحيل، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي للبطولة.
وتقام مباراة بايرن ميونخ والأهلي حال تخطي بطل أفريقيا عقبة الدحيل، يوم 8 فبراير المقبل.
وبعد احتمالية مواجهتهما معًا في في دور نصف النهائي، نستعرض تباعًا تاريخ مواجهات الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني.
النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.
النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.
ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.
أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي ستجمع الفائز من مباراة فريقي أولسان وتيجريز وبطل كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.
وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.
ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.
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