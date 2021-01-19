محمد سمير: مصر نجحت في إبهار العالم بنجاحها في تنظيم مونديال اليد..فيديو

أكد محمد سمير الناقد الرياضي بموقع صدي البلد أن مصر نجحت في تنظيم مونديال اليد ببراعة خاصة في تلك النسخة الاستثنائية التي تضم 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم .

وأضاف محمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المونديال المذاع علي قناة النيل للأخبار أنه كان متخوفا من خروج تلك النسخة بصورة لا تليق لمصر ولكن مصر نجحت في الخروج بالبطولة بشكل يليق بحضارة مصر وتريخها العريق .

وأوضح سمير أنه كان هناك بعض المنتخبات المعترضة علي إقامة البطولة خلال التقيت الحالي لمصر قبل أن يأتوا ولكن بعد قدومهم اشادوا بتنظيم مصر للبطولة ومن هذه المنتخبات علي سبيل المثال لاعبي منتخب المانيا و منتخب الدنمارك الذين أِشادوا بتنظيم مصر خلال الأيام الماضية .

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.