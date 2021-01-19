وأضاف محمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المونديال المذاع علي قناة النيل للأخبار أنه كان متخوفا من خروج تلك النسخة بصورة لا تليق لمصر ولكن مصر نجحت في الخروج بالبطولة بشكل يليق بحضارة مصر وتريخها العريق .
وأوضح سمير أنه كان هناك بعض المنتخبات المعترضة علي إقامة البطولة خلال التقيت الحالي لمصر قبل أن يأتوا ولكن بعد قدومهم اشادوا بتنظيم مصر للبطولة ومن هذه المنتخبات علي سبيل المثال لاعبي منتخب المانيا و منتخب الدنمارك الذين أِشادوا بتنظيم مصر خلال الأيام الماضية .
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سمير: مصر نجحت في إبهار العالم بنجاحها في تنظيم مونديال اليد..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.