اليابان يهزم أنجولا.. ويصعد للدور الرئيسي من مونديال اليد

نجح المنتخب الياباني لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 30 - 29، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الياباني بنتيجة 16 - 12، قبل أن يقلص المنتخب الأنجولي النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

ارتفع رصيد "الكمبيوتر الياباني" للنقطة رقم 3 يحتل بهم المركز الثالث، فيما لم يحصد المنتخب الأنجولي على أي نقاط من المجموعة بعد خسارته في الجولات الثلاث.

وبهذه النتيجة ضمن "الساموراي" الصعود للدور الرئيسي من المونديال، فيما يلعب منتخب "الفهود" ببطولة كأس الرئيس.