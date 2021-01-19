نجوم العالم لليد يتحدثون بالعربية في مونديال مصر 2021

شهدت مباريات الدور الأول من مونديال العالم لكرة اليد، الذي تستضيفه مصر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، عدة مشاهد طريفة للاعبى العالم وهم يحاولون التواصل والتحدث باللغة العربية.

‏«الوضع ريلاكس».. بعث اللاعب الأيسلندي مار إليسون رسالة طمأنينة لجمهور بلاده، باللغة العربية حول الأوضاع بمونديال العالم لليد «مصر 2021»، قائلا :‏«الوضع ريلاكس».

‏«االكاس بتاعنا».. ووجه اللاعب النرويجي ساندر ساجوسين، رسالة تحذير للمنتخبات المشاركة بالمونديال، قائلا: «كأس العالم بتاعنا».

حالة من السعادة سيطرت على اللاعب النمساوي توبياس فاجنر يبدو بعد تعلمه بعض الكلمات العربية، وظهر وهو يقول: «بسم الله.. شكرا».

«المجموعة دي توب».. وقال الكرواتي هليل جاجانجاك، مشيدًا بأداء زملائه في المنتخب: «إحنا جايين.. المجموعة دي توب».

وعلى الطريقة المصرية، قال راؤول إنتريريوس، قائد منتخب إسبانيا ولاعب نادى برشلونة الإسبانى لكرة اليد، «صباح الخير.. هنا العاصمة».

وبدا حارس «الديوك» فينسنت جيرارد، أفضل لاعب في مباراة فرنسا والنمسا بمونديال اليد مصر 2021، سعيدًا وهو يقول «صباح الخير» باللغة العربية، وتمنى أن يحمل كأس العالم إلى بلاده وهو عائد بعد البطولة، قائلا بالعامية المصرية "بحب كاس العالم".

وبعد تأهل النرويج للدور الرئيسي لمونديال اليد مصر 2021، وجه روبن تونسن، نجم المنتخب النرويجي، للخصوم، قائلا لهم باللغة العربية "إحنا جامدين".

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبًا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.