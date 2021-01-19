بعد رحلة الأهرامات.. لاعبو ألمانيا: نشعر بالأمان.. وسننصح أصدقاءنا بزيارة مصر

كشف ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر، عن رد فعل لاعبي منتخب ألمانيا، بعد زيارة الأهرامات اليوم، الثلاثاء.

وقال ممدوح الششتاوي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": لاعبو منتخب ألمانيا أكدوا على سعادتهم في مصر وشعورهم بالأمان بسبب اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومعاملة المصريين وطريقة تنظيم المونديال".

وأضاف الششتاوي:" اللاعبين وجهوا الشكر للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد على تنظيم المونديال في هذا التوقيت".

وأشار، إلى أن لاعبو ألمانيا قالوا أنهم يعرفون مصر عن طريق الغردقة وشرم الشيخ، وأن زيارة الأهرامات كانت حلم لهم، وسينصحون أصدقاءهم بزيارة القاهرة.