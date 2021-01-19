وقال ممدوح الششتاوي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": لاعبو منتخب ألمانيا أكدوا على سعادتهم في مصر وشعورهم بالأمان بسبب اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومعاملة المصريين وطريقة تنظيم المونديال".
وأضاف الششتاوي:" اللاعبين وجهوا الشكر للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد على تنظيم المونديال في هذا التوقيت".
وأشار، إلى أن لاعبو ألمانيا قالوا أنهم يعرفون مصر عن طريق الغردقة وشرم الشيخ، وأن زيارة الأهرامات كانت حلم لهم، وسينصحون أصدقاءهم بزيارة القاهرة.
كان الاتحاد الدولى لكرة اليد، قرر أول أمس الأحد، إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر ، بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بمنتخب الرأس الأخضر.
وأكد الاتحاد الدولى، عدم قدرة ثنائي كاب فيردي المصابين بكورونا على اللعب بعد أن خرج تحليل PCR الخاص بهما إيجابي.
بحسب المادة F .7 . c، يجب على أي فريق تواجد 10 لاعبين به من بينهم حارس مرمى للعب في المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحلة الأهرامات.. لاعبو ألمانيا: نشعر بالأمان.. وسننصح أصدقاءنا بزيارة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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