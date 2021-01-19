نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يتحدث عن المنافسة الشرسة في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إنه لا يلوم لوكا يوفيتش لفشله في النجاح مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن سجل المهاجم الصربي هدفين في أول مباراة مع أينتراخت فرانكفورت وهو نفس رصيده في 18 شهراً في مدريد.

ويوفيتش من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم بعد فترة غير مثمرة في ريال تحت قيادة زيدان مثل سيرجيو ريجيلون مدافع توتنهام هوتسبير وأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافياً قبل مواجهة ألكويانو في كأس الملك غداً الأربعاء "من السهل إلقاء اللوم على المدرب لكن من الصعب جدا اللعب في ريال مدريد".

وأضاف "قرر بعض اللاعبين البقاء رغم أنهم يعرفون أنه من الصعب جدا اللعب هنا ومن بينهم لوكا واضطروا للمغادرة لإثبات قدراتهم".

وتعاقد ريال مع يوفيتش من أينتراخت مقابل 60 مليون يورو (72.82 مليون دولار) في 2019 لكنه شارك أساسياً ست مرات فقط في الدوري وسجل هدفين كما تورط في مشاكل خارج الملعب بعد خرق حظر التجول في صربيا خلال جائحة كورونا وأصيب لاحقا في قدمه خلال تدريب بمنزله.

وعاد لدوري الدرجة الأولى الألماني إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة وترك بصمة سريعة في أول مباراة بتسجيل هدفين متأخرين خلال الفوز 3-1 على شالكه.

ودافع المدرب الفرنسي عن صفقة اللاعب الصربي قبل عامين وقال إنه لا يزال بإمكانه خوض مسيرة جيدة في مدريد لكنه شدد على أن قوة المنافسة بالفريق لم تكن في صالحه.

وتابع "لوكا أمامه مستقبل مشرق ويمكنه إظهار قدراته هنا. المنافسة شرسة هنا وهذا ليس ذنب المدرب".

ومن المتوقع أن يجري زيدان تغييرات كبيرة على التشكيلة أمام ألكويانو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، لكنه يخشى حدوث مفاجأة.

وقال "هناك الكثير من المفاجآت في الكأس بجميع البلاد إذ تحظى الأندية الصغيرة بفرص للعب ضد الأندية الكبرى لذا تقوم بأشياء رائعة".