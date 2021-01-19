نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد جلسة لحسم قائمة المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر خلال الساعات القادمة لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي والتي شملت 25 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعب فقط.

وأسفرت القرعة مساء اليوم عن مواجهة الأهلي الأولى أمام الدحيل القطري باللقاء الافتتاحي للمارد الاحمر.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.