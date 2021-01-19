نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي مع فريق الدحيل القطري في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في الرابع من فبراير المقبل بربع نهائي البطولة، ويتأهل الفائز منهما ليواجه العملاق الألماني بايرن ميونخ، في مباراة الدور نصف النهائي.

الدحيل من الأندية حديثة النشأة في عالم كرة القدم، حيث نشأ في عام 2009 أي قبل 12 عاماً فقط، وكان يحمل إسم "لخويا" ولكن في عام 2017 صدر قرار بدمج النادي مع نادي الجيش، ليحمل النادي الجديد اسم الدحيل، وهي المنطقة التي يقع بها النادي في العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مشاركته هذا العام في كأس العالم للأنديي هي الأولى له في التاريخ، ويشارك بالبطولة بوصفه حامل لقب الدوري في البلد المستضيف للحدث.

ومنذ نشأته حقق الفريق العديد من البطولات المحلية، ولكنه لم ينجح قط في الفوز بأي بطولة على المستوى القاري الآسيوي، فقد فاز بألقاب الدوري القطري 7 مرات، وكأس أمير قطر 3 مرات، وكأس قطر مرتين، وكأس الشيخ جاسم 3 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات.

وفي أول موسم له بدوري نجوم قطر الممتاز، نجح الفريق تحت اسم "لخويا" في التتويج باللقب وكان ذلك في موسم 2010 – 2011، قبل أن يكرر الفوز بللقب في مواسم 2011 – 2012، 2013 – 2014، 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2016 – 2017، بينما فاز به مرتين تحت مسماه الجديد في موسمي 2017 – 2018، 2019 – 2020.

ويلعب للنادي القطري عدد من النجوم البارزين، حيث يرتدي قميصه النجم المغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق، والمعز علي نجم هجوم منتخب قطر الذي ساهم في تتويجه بكأس الأمم الآسيوية قبل عامين، والتونسي يوسف المساكني الذي يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 87 هدفاً، مع الكوري الجنوبي نام تي هي، كما لعب للنادي أيضاً المغربي يوسف العربي والقطري سيباستيان سوريا مهاجم العنابي السابق ذو الأصول الأوروجوانية.

ويقود الفريق القطري المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية صبري لموشي، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار وفريقي رين الفرنسي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، والذي مثل المنتخب الفرنسي من قبل كلاعب وارتدى قمصان أندية مارسيليا وموناكو الفرنسيين وإنتر ميلان الإيطالي.