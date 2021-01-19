نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المصر البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات يوم الجمعة القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري موعداً للمباراة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية نظراً لوجود أعمال صيانة بالإستاد في الموعد القديم للمباراة.

وقبل اللقاء يمتلك سيراميكا كليوباترا إحدى عشر نقطة في المركز السابع في الوقت الذي يأتي فيه فريق نادي المصري في المركز الثامن برصيد عشر نقاط.