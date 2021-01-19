المراحل القادمة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة تشهد منافسة قوية

في الرياضة 19 يناير,2021

مسقط ـ العمانية :

تشهد المراحل القادمة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة لموسم 2020 / 2021 منافسات قوية مع مشاركة عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب الذين تم تسجيلهم في عدد من الأندية المنافسة في مسابقات اللعبة. وقال أحمد بن عبدالله السعيد عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة رئيس لجنة المسابقات إن إجراءات تسجيل هؤلاء اللاعبين تم الانتهاء من عدد منها بعد أن تم تطبيق النظام الطبي الخاص بهم والمحدد من قبل الجهات المختصة بالسلطنة إضافة إلى النظام المتبع من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في هذا الشأن.

وأكد السعيد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية قائلًا: “الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد بدوري الدرجة الأولى والبالغ عددها سبعة أندية إضافة إلى أندية دوري الدرجة الثانية والبالغ عددها أربعة عشر ناديًا قامت بتطبيق كافة مستلزمات النظام الطبي الخاص بالمباريات ولم نتلق أي ملاحظات أو مخالفات في تطبيق ذلك”. وحول المستوى الفني للمسابقات قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للكرة الطائرة “مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى تشهد تحسنًا من مباراة لأخرى وكما هو معروف أن البدايات دائمًا ما تتعامل معها الأندية بحذر وتحفظ أثناء المباريات والعديد من الأندية استقطبت لاعبين محترفين من خارج السلطنة وسوف نشاهدهم في المباريات القادمة مما يرفع وتيرة المستوى الفني للمباريات بكل تأكيد مع الإشارة إلى أن بعض المباريات التي أقيمت خلال الفترة الماضية أظهرت فيها بعض الأندية تميزا واضحا إضافة إلى تألق عدد من اللاعبين المحليين”. وأشار في تصريحه إلى أن الملفت للنظر هذا الموسم أن أندية الدرجة الثانية تشهد تنافسًا قويًا أيضًا من خلال مباريات المجموعات إضافة إلى استقطاب لاعبين محترفين سعيًا منها في تصدر المجموعات من أجل لعب مباريات الأدوار النهائية والصعود لدوري الدرجة الأولى.وأشاد السعيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة الحكام ومراقبو المباريات والمجمعات الرياضية من أجل إنجاح هذا الموسم الرياضي الاستثنائي مؤكدًا أن الاتحاد العماني للكرة الطائرة يسعى جاهدًا أن يحقق هذا الموسم النجاح الذي من خلاله تؤدي الأندية مبارياتها بكل سهولة ويسر وفق ما تم التخطيط له بعيدًا عن أي صعوبات تجاه أي نادٍ.من جانبه قال الحكم الدولي سالم بن سعيد بن عبدالله الجامودي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني للكرة الطائرة إن حكام الكرة الطائرة المسجلين في الاتحاد يبذلون قصارى جهودهم من أجل إنجاح هذا الموسم الرياضي الاستثنائي، حيث إن قائمة الحكام تضم 44 حكمًا منهم 10 حكام دوليين و20 حكمًا في الدرجة الأولى إضافة إلى 10 حكام في الدرجة الثانية و 17 حكمًا في الدرجة الثالثة و 7 حكام من محافظة ظفار.