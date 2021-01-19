وحدة شرطة الخيالة تختتم دورة الفروسية التأسيسية

اختتمت وحدة شرطة الخيالة دورة الفروسية التأسيسية والتي استمرت لمدة (6) أشهر بمشاركة عدد من مرتب الوحدة والملتحقين حديثاً، بهدف إكساب المشاركين العديد من المهارات والمعارف ذات الصلة بالعمل الشرطي، تضمن برنامج الدورة العديد من الموضوعات أهمها استخدام الخيل في الدوريات الأمنية وحفظ النظام، والتدريب على الرياضات الأولمبية مثل: قفز الحواجز وأدب الخيل .. وغيرها من المسابقات المحلية، كما تخلل البرنامج المحاضرات النظرية ذات العلاقة بالجانب المهني والقانوني.

رعى ختام الدورة المقدم طبيب خالد بن حمد الرزيقـي مساعد آمر وحدة شرطة الخيالة.

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