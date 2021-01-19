غدا انطلاق مباريات دور الـ ١٦ لكأس جلالة السلطان لكرة القدم

مسقط ـ العمانية :تنطلق غدا الخميس مباريات دور الـ ١٦ لكأس جلالة السلطان لكرة القدم بإقامة ٥ مباريات يلتقي فيها صور مع عبري بمجمع صور الرياضي وصحم مع سمائل بمجمع صحار الرياضي والمصنعة مع نادي عُمان بمجمع الرستاق الرياضي والنهضة مع مجيس بمجمع البريمي الرياضي والسيب مع النصر باستاد السيب الرياضي، وسوف تستكمل مباريات هذا الدور في اليوم التالي بإقامة ٣ مباريات يلتقي فيها ظفار بطل النسخة الماضية مع الرستاق بمجمع الرستاق الرياضي والعروبة مع الاتحاد بمجمع صور الرياضي وصحار مع السويق بمجمع صحار الرياضي.وسوف يكون نظام هذه المرحلة بخروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد الفرق الصاعدة إلى دور الثمانية من البطولة، حيث تتطلع جميع الأندية إلى حجز مكان لها في هذه المرحلة خاصة وأن الطموحات كبيرة لفرق الدرجة الأولى التي تسعى لتحقيق المفاجأة وتخطي أندية دوري عمانتل.

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