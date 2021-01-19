الجمعة القادم انطلاق منافسات شارة البيرق بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

يحتضن ميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم بعد غد الجمعة منافسات النسخة الثالثة لشارة البيرق لعام 2021 م التي تنظمها اللجنة الأهلية بالبشائر بالتعاون مع دائرة ميدان البشائر للهجن العربية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، حيث تأتي الشارة التي تقام بدعم من شركة سيح الرول للغاز في اطار المحافظة على رياضة الهجن وتشجيع الملاك على المشاركة والدخول في المنافسات المختلفة التي تقام على ميدان البشائر للهجن العربية .

تتضمن الشارة اقامة 12 شوطا خصص منها 6 أشواط لفئة الفطامين المشتركات لمسافة 1500 متر منها ثلاثة أشوط للأبكار وثلاثة للجعدان ، و 6 أشواط أخرى لفئة الفطامين الصعوب لمسافة 1200 متر خصص منها ثلاثة أشوط للابكار وثلاثة للجعدان، وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى عبارة عن بيرق المسابقة وبنادق وخناجر ودروع ومبالغ نقدية، بالاضافة إلى جائزة لأفضل توقيت زمني لفئتي المشتركات والصعوب .

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