الأولمبياد الخاص الدولي يشيد بفعاليات الأولمبياد الخاص بالسلطنة

في الرياضة 19 يناير,2021

قدم الأولمبياد الخاص الدولي اشادة بجمعية الاولمبياد الخاص العماني وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج من فعاليات على المستوى المحلي والدولي، جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي برئاسة الدكتور تيموثي شرايفر وبحضور ماري ديفيز الرئيس التنفيذي والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباقي الرؤساء الإقليميين لمناطق العالم السبع، حيث تم استعراض تقرير نشاط وإحصاءات 2020 في ظل أزمة كورونا، كما شهد الاجتماع استعراض ما تضمنته من إنجازات وما وصل إليه أبطال الأولمبياد الخاص في الأحداث الرياضية العالمية.

وقال سيف بن محمد بن خليفة الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية الأولمبياد الخاص العماني: الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية هي نتاج عمل لجهود اللجان التنفيذية من المتطوعين، وأضاف: يعد العام المنصرم عام 2020 من أصعب الأعوام التي مرت على البشرية على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم، الأمر الذى انعكس على الحياة بمختلف جوانبها، حيث تأثرت جميع القطاعات ومنها القطاع الرياضي، وتأثر كذلك الاولمبياد الخاص والذى يصل عدد لاعبيه حول العالم الى 7 ملايين لاعب، الا أنه تم الاستعانة بالأنشطة الافتراضية، حيث نجح الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عقد 50 نشاطا شارك فيه ما يقرب من 15 ألف مشارك من لاعبين ومدربين وغيرهم.

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الأولمبياد الخاص العماني حديثه بالقول: في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي تم المشاركة في الاجتماعين الثاني والثالث للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة عبر المنصة الافتراضية، حيث شارك اللاعبون القادة من الأولمبياد الخاص العماني بمعدل ثلاثة إلى أربعة أيام متتالية لكل اجتماع، وتوج هذا الحضور بحصول اللاعبين القادة من الأولمبياد الخاص العماني على المراكز الأولى في التحديات التي طرحت خلال الاجتماع، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأولمبياد الخاص العماني والجمعية العمانية لمتلازمة داون وحضور ورشة عمل عن برنامج المناصرة الذاتية واحدث الممارسات في مجال التدخل المبكر الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك لمدة أربعة أيام متواصلة.

وقال الربيعي ايضا: في شهر سبتمبر الماضي 2020 شاركنا في اجتماع مرافقي اللاعبين لمجلس مداخلات اللاعبين القادة الإقليمي عبر المنصة الافتراضية، وفي نفس الشهر تم مشاركة 6 من مدربي الأولمبياد الخاص العماني في الدورة التدريبية الافتراضية لرياضة كرة السلة، أما في شهر أكتوبر الماضي فقد انطلق تحدي صغارنا المبتكرون، وهو تحدي يهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى اللاعبين ما بين عمر (5-12)، عن طريق استخدام بعض الخامات المحيطة، وتنفيذ فكرة معينة بلمساتهم الخاصة، وايضا في شهر أكتوبر الماضي شارك عدد من مدربي الأولمبياد الخاص العماني في مختلف الرياضات في الدورة التدريبية في الأنشطة الحركية لذوي الإعاقة الفكرية والتي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي والتي تهتم بتطوير القدرات الرياضية لذوي الإعاقة الفكرية، بينما في شهر نوفمبر الماضي، شارك بعض أشقاء لاعبي الأولمبياد الخاص العماني في ورشة العمل الإقليمية الثالثة لأشقاء اللاعبين، والتي هدفت إلى تقديم معلومات مفيدة للأشقاء لتفعيل دورهم في الأولمبياد الخاص.