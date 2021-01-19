دوري عام السلطنة لكرة السلة ينطلق فبراير القادم

مسقط ـ العمانية :اعتمد الاتحاد العماني لكرة السلة تقديم موعد انطلاق دوري عام السلطنة للسلة للموسم الرياضي 2020 / 2021، لتقام في ١١ فبراير القادم بمشاركة أندية السيب ونزوى وأهلي سداب وقريات وظفار وصلالة والبشائر، وكان الاتحاد العماني لكرة السلة قد فتح باب تسجيل اللاعبين المحترفين الأجانب من تاريخ ١٥ ديسمبر الماضي، حيث ستقام البطولة بنظام دوري من دورين، وسوف يقوم الاتحاد في وقت لاحق بعقد حلقة عمل عبر الاتصال المرئي للمسؤولين الصحيين بالأندية، كما سينفذ حلقة عمل لشرح تعديلات قانون كرة السلة للمدربين واللاعبين وذلك قبل انطلاق المسابقة.

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