تواصل مسابقة مزاينة الإبل وسط منافسة قوية واليوم 8 أشواط فـي فئتي الثنايا والحول

فـي المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تدخل اليوم الأربعاء مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة يومها الرابع على التوالي وسط منافسة قوية من قبل الإبل المشاركة، والتي تأتي ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي ينظّمه شؤون البلاط السلطاني ممثلًا بالهجانة السلطانية على ميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء ويستمر حتى غدا الخميس، حيث تقام اليوم 8 أشوأط في مسابقة المزانية (فئة الثنايا) والتي قسمت على فترتين صباحية ومسائية. ففي الفترة الصباحية تقام 4 أشوط، حيث خصص الشوط الأول لفئة التحدي (ابكار) يحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة، والشوط الثاني الرئيسي المفتوح يحصل الفائز على المركز الأول على خنجر و350 ريالا عمانيا، والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) للهجانة السلطانية، ومن يرغب حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ريال عماني، والشوط الرابع العادي يحصل الفائز بالمركز الأول على 250 ريالا عمانيا، كما تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمركز الأول في بقية أشواط المسابقة.

أما الفترة المسائية فتشهد أيضا إقامة 4 أشواط في فئة (الحول) الشوط الأول الرئيسي مفتوح (أـ 2) جائزة المركز الأول خنجر 350 ريال، والشوط الثاني العادي مفتوح (ب ـ1) للهجانة السلطانية ومن يرغب جائزة المركز الأول 300 ريال، والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ريال، والشوط الرابع العادي يحصل الفائز بالمركز الأول على 250 ريالا، وهناك جوائز لبقية الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط.

وقد تواصلت المسابقة أمس في يومها الثالث على التوالي والتي خصصت لمسابقة المزاينة في فئة اللقايا، حيث خصص الشوط الأول التحدي (أبكار) وتوجت بالمركز الأول (الزاهية) لمالكها مصبح بن راشد البادي وحصلت على جائزة سيارة، وجاءت في المركز الثاني (الراسية) لمالكها حميد بن عبدالله القريني ونالت جائزة مالية وقدرها 600 ريال عماني، وفي المركز الثالث (ظن) لمالكها سالم بن راشد العمري ونالت جائزة مالية وقدرها 300 ريال عماني.

وفي الشوط الثاني الرئيسي المفتوح حصلت على المركز الأول (مثايل) لمالكها سيف بن حمد المالكي وحصلت على جائزة خنجر و350 ريالا عمانيا، وفي المركز الثاني (ميزة التميز) لمالكها فهم بن خميس السناني ونالت جائزة مالية وقدرها 270 ريالا عمانيا، وفي المركز الثالث (الشاهينية) لمالكها سيف بن راشد الرشيدي ونالت جائزة مالية وقدرها 250 ريالا عمانيا.

وفي الشوط الثالث العادي المفتوح (ب) فازت بالمركز الأول (حظ) لمالكها سالم بن سلطان القاسمي ونالت جائزة مالية وقدرها 300 ريال عماني، وفي المركز الثاني (حظ) لمالكها سيف بن راشد الرشيدي ونالت جائزة مالية وقدرها 200 ريال عماني، وفي المركز الثالث (جماهير) لمالكتها مها بنت محمد المالكية ونالت جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا.

وفي الشوط الرابع (شوط الجعدان) جاءت في المركز الأول ثنيان لمالكها عادل بن سعيد المغيري ونالت جائزة مالية وقدرها 300 ريال عماني، وفي المركز الثاني (سراب) لمالكها عبدالله بن ناصر السعيدي ونالت جائزة مالية وقدرها 200 ريال عماني، وفي المركز الثالث (الغزال) لمالكها محمد بن عبدالله السعدي ونالت جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا، وفي الشوط الخامس العادي جاءت في المركز الأول (غريبة) لمالكها علي بن هلال الحوسني ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا، وفي المركز الثاني (غزلان) لمالكها سعود بن حميد المنعي ونالت جائزة مالية قدرها 170 ريالا عمانيا، وفي المركز الثالث (سرابة) لمالكها عبدالله بن سالم السريحي ونالت جائزة مالية وقدرها 120 ريالا عمانيا.