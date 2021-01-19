الفريق الأولمبي يختتم غدا معسكره بدبي قبل التوجه إلى أبوظبي لخوض الاستعدادات و التحضيرات النهائية

بآمال وطموحات كبيرة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يختتم غدا الخميس فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك في إطار استعداداته المكثفة قبل الدخول في غمار التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبيبة طوكيو 2021 التي ستقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 فبراير القادم بالعاصمة الاماراتية أبوظبي بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت .

وسوف يتوجة المنتخب يوم الجمعة القادم إلى ابوظبي للدخول في المعسكر التدريبي الأخير الذي سيقام خلال الفترة من 22 يناير ولغاية 13 فبراير القادم ليدخل بعدها في غمار التصفيات الحاسمة التي يسعى من خلالها الفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 للمرة الأولى في تاريخ السلطنة .

ويشارك حاليا في المعسكر التدريبي كل من البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي، والبحارين عبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني في قوارب من فئة 49 وتحظى تدريبات فريق عمان للابحار الأولمبي بوجود الفريق الفرنسي الذي يضم كلاً من البحّار المحترف يان جوفان والذي سبق له الظفر بلقب البطولة الفرنسية لخمس مرات والبطولة الأوروبية لمرتين بالإضافة إلى زميله البحّار المتألق عبر قوارب 49 جوناثان فاري بهدف الاستفادة منهما وكسب مزيد من الخبرة والاحتكاك . وعن تدريبات وطموح الفريق في البطولة قال هاشم الراشدي مدرب الفريق لقوارب 49: أثبت البحّارة كفاءتهم وجدارتهم من خلال المستويات العالية التي وصلوا إليها حتى الآن والذي يضمن استعدادهم الكامل لخوض التصفيات النهائية بكل عزيمة وإصرار نحو تحقيق إنجاز مشرف ورفع اسم السلطنة عالياً. يذكر بان الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بدآ مشوارهما الاستعدادي نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بتحقيقهما المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي 2019 لفئة قوارب 49 ومن ثم خوض بطولتي أوقيانوسيا والعالم للإبحار الشراعي بشواطئ مدينة أوكلاندا النيوزيلاندية والبطولة الآسيوية لقوارب 49 الشراعية بسواحل مدينة جيلونج. كما شارك البحّارة الأولمبيون خلال الفترة الماضية في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات حيث كانت اخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونج الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث أسفرت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبيادعلى مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية وعلى رأسها هونج كونج وتايلند.

وبعد دورة الألعاب الأولمبية في اليابان سيعود الفريق لخوض منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021 بالمدينة الرياضية بالمصنعة والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام 2021 حيث تُعد البطولة بمثابة المحطة الأولى في الرحلة نحو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.