وحدة صنعاء يستكمل تحضيرات بطولة الملتقى الشتوي الرابع

وحدة صنعاء يستكمل تحضيرات بطولة الملتقى الشتوي الرابعأكد رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان سعي النادي لتسخير كل الإمكانيات وتهيئة الأجواء اللازمة لانطلاق فعاليات الملتقى الشتوي الرابع وإنجاحه.

وأعرب خلال لقائه اليوم أمناء عموم الأندية المشاركة في بطولة كرة القدم ضمن فعاليات الملتقى, عن ثقته في أن تكون البطولة مميزة كونها تضم فرقاً عريقة وذات تاريخ حافل بالإنجازات في عالم المستديرة .. مشيراً إلى دور الأندية المشاركة في هذا الجانب.

ورحب جمعان في اللقاء الذي حضره أمين عام فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة راجح القدمي, بانضمام فريقين كبيرين الشعب والاتحاد من محافظة إب إلى البطولة .. معتبراً ذلك خطوة إيجابية سترفع من مستوى البطولة فنياً وجماهيرياً.

وأوضح أن مشاركة 14 فريقا من خمس محافظات دليل على أن الملتقى بات قبلة للرياضيين في داخل الوطن .. داعياً الأندية إلى جعل البطولة على قدر عال من التميز والإبداع فنياً وتنظيمياً.

بدوره أكد رئيس فرع اتحاد كرة القدم بالأمانة مشرف البطولة الحرص على تلافي السلبيات التي رافقت البطولة خلال العام الماضي ضمن الملتقى الثالث .. مبيناً أنه سيتم تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.

فيما نوه أمناء الأندية الرياضية المشاركة في البطولة بجهود قيادة وحدة صنعاء المبذولة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة لما من شأنه إحياء النشاط الرياضي ولم شمل الرياضيين والكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم.

واعتبروا الملتقى بمثابة أولمبياد مصغر وعمل يعكس اهتمام قيادة نادي وحدة صنعاء ممثلة بأمين جمعان وحرصها على دعم الرياضة والرياضيين .. مؤكدين مساندة الأندية للجهود المبذولة بما يكفل إنجاح البطولة والملتقى.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شهد اللقاء سحب قرعة توزيع قطبي إب على مجموعتي البطولة ليحل الاتحاد في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي وشعب صنعاء واليرموك والشرطة وشباب الجيل وفتح ذمار, بينما جاء العنيد في الثانية إلى جانب الوحدة والصقر والعروبة ومايو وأزال وشباب البيضاء.

يذكر أن مباريات بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي الرابع ستنطلق بعد غد الخميس بلقاء يجمع أهلي صنعاء والشرطة ضمن المجموعة الأولى.