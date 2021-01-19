الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على الجونة 1 - صفر

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء . وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ليوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.

وفي الدقيقة "21"، تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الانفراد بحارس مرمي الجونة ليقوم بتسديد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس إسلام طارق ببراعة على مرماه.

وشهدت أحداث الشوط الثاني من المباراة ضغطا هجوميا من لاعبي الجونة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك. وفي الدقيقة "54"، أهدر أشرف بن شرقي فرصة حقيقية من خلال انفراد تام بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء. وأجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، التبديل الأول أمام الجونة بخروج المغربى أشرف بن شرقى ونزول مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة وفي الدقيقة "81" أجري جايمي باتشيكو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول عبد الله جمعة وتواجد فرجاني ساسي بدلا من يوسف أوباما. وتمكن الزمالك من احتلال صدارة الدوري المصري المرز الأول برصيد "19" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيتب الدوري المصري الممتاز . وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – محمود شيكابالا خط الهجوم : أشرف بن شرقي ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد. بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : إسلام طارق خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي خط الهجوم : خالد الطيب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على الجونة 1 - صفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.