محمد سمير: طريق منتخب مصر صعب في المونديال والرهان في البطولات القادمة.. فيديو

وأضاف محمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المونديال المذاع علي قناة النيل للأخبار أن منتخب مصر خاض المباريات الماضية كمباريات استعدادية للمونديال حيث لم تتح له الفرصة كاملة خلال الفترة الماضية للاستعداد الي البطولة نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا .
وأوضح سمير أن مباراة مصر و السويد كانت بمثابة انطلاقة المنتخب في المونديال حيث قام باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب بالتدوير بين اللاعبين للثبات علي أمثل تشكيل يمثل مصر في البطولة مع اتاحة الفرصة للشباب أمثال حسن قداح و محمد دودو الذين تألقوا بشكل لافت للنظر خلال المبارايات الماضية.
وكشف سمير أن رهانه علي منتخب مصر ليس في البطولة الحالية نظرا للظروف المحيطة بها موضحا انه يراهن علي هذا المنتخب خلال البطولات القادمة الني سيكون نضج خلالها ذلك الجيل بجانب المدير الفني للمنتخب ولكن من الممكن أن نري المنتخب في مكانة مميزة في هه البطولة ولكنه سكون أمل ضعيف .
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
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