الرياضة

الأحوال الجوية تلغى مؤجلات القسم الثالث بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال الجوية تلغى مؤجلات القسم الثالث بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت الأحوال الجوية الممطرة التى تعانى منها محافظة الإسكندرية فى إلغاء مباريات المجموعة الحادية عشر  بالقسم الثالث لكرة القدم .

وكان من المقرر اليوم  إقامة مباراتى مركز شباب المعمورة مع مركز شباب القبارى و دلفى مع الترام قبل أن يتم الغاؤهما لسوء حالة أرضية الملاعب . 

و بذلك يظل تترتيب المجموعة الحادية عشر  كالآتى : 

1 - المجد 17 نقطة 

2 - نهضة العامرية 16 نقطة 

3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة 

4 - الترام 14 نقطة 

5  - مركز شباب العبور 13 نقطة 

6 _ مركز شباب المعمورة 12 نقطة 

7 - بدر 12 نقطة 

8 _ م ش إيتاى البارود 10 نقاط 

9 - م ش حوش عيسى  10 نقاط 

10 - م ش القبارى 9 نقاط 

11 - م ش الدلنجات 8 نقاط 

12 - رشيد 7 نقاط 

13 - غزل كفر الدوار 7 نقاط 

14 - مياه البحيرة 6 نقاط 

15 - م ش كفر بولين 5 نقاط 

16 - دلفى 1 نقطة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا