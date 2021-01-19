نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقهر الجونة ويعتلى صدارة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليووم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد ويوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك للسيطرة على سط الملعب، وفي الدقيقة الثانية حصل الجونة على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها جوزيف جوناثان خارج منطقة الملعب، وبعدها تبادل الفريقين السيطرة على منطقة المناورات دون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة السابعة أهدر أشرف بن شرقي فرصة الهدف الأول للزمالك بعدما استقبل تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو سددها بقدمه اليسرى في دفاع الجونة لتخرج لركلة ركنية لم يستفيد منها الفريق، وفي الدقيقة العاشرة أطلق يوسف أوباما تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى محرزا الهدف الأول للفريق.

وفي الدقيقة الثانية عشر أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه يوسف أوباما بعد تدخل قوي مع لاعب الجونة في وسط الملعب، وبعدها كثف فريق الجونة هجماته على مرمى الزمالك من أجل إدراك التعادل، وفي الدقيقة الخامسة عشر لعب كريم الطيب مهاجم الجونة كرة رأسية خطيرة على مرمى الزمالك مرت بجوار العارضة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين، واستمر الزمالك مستحوذا على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع الجونة الذي لجأ للتأمين الدفاعي .

وسدد محمود عبدالرازق شيكابالا تسديدة سهلة على مرمى الجونة تصدى لها إسلام طارق، وبعدها واصل الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء وفي الدقيقة عشرين ومن تمريرة ساحرة من يوسف أوباما تصدى حارس الجونة لتسديدة قوية من أحمد سيد زيزو لتستمر النتيجة كما هي تقدم الفريق بهدف دون رد.

ونشط الفريق من الجانب الأيمن عن طريق حازم وشيكابالا ويوسف أوباما وتنوعت العرضيات لكن شتتها دفاع الجونة بعيدا عن منطقة الخطورة، حاول الجونة الوصول لمرمى الزمالك من أجل تعويض النتيجة إلا أن هجمات الفريق الساحلي لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبوجبل.

وفي الدقيقة 30 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه أشرف بن شرقي بسبب الاعتراض، وفي الدقيقة 34 حصل ناصر ناصر على البطاقة الصفراء بعد تدخله مع طارق حامد.

انحصر اللعب من جديد في منطقة وسط الملعب في ومحاولة من كلا الفريقين الوصول لمرمى، وكثف الجونة هجماته في أخر 5 دقائق وحصل الفريق على 3 ركلات ركنية في هجومة واحدة وتصدى دفاعات الزمالك ومحمد أبو جبل لكل الفرص، وبعدها ومن هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الجونة أهدر أشرف بن شرقي إنفراد صريح بمرمى إسلام طارق وسدد الكرة خارج المرمى.

واحتسب الحكم أحمد العدوي دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع لم يحدث خلالها أي تعديل في مجريات اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أجرى رضا شحاته المدير الفني للجونة التبديل الأول بنزل إسلام رشدي بدلا من محمد يكن من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، وحاول فريق الجونة أخذ الأفضلية ومباغتة الزمالك لإداك التعادل، وسدد أحمد حمدي تسديدة ضعيفة على مرمى محمد أبو جبل.

كثف فريق الجونة هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها جوزيف جوناثان وسارج آكا وسلام رشدي نجح دفاع الزمالك في التعامل مع هجمات الفريق الساحلي، وفي الدقيقة 53 ومن تمريرة ساحرة من شيكابالا أهدر أشرف بن شرقي فرصة تعزيز الهدف بعدما انفرد بمرمى إسلام طارق ومرر الكرة لأحمد سيد زيزو الذي سقط داخل المنطقة دون أن يحتسب حكم اللقاء أي خطأ.

وفي الدقيقة 57 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه إمام عاشور، حاول لاعبو الزمالك اختراق دفاعات الجونة الذي تصدى لكل هجمات الفريق، وبعدها أجرى الجونة التدبيل الثاني بخروج إسلام عبدالنعيم ونزول السيد الشبراوي وأجرى الجهاز الفني للزمالك التبديل الأول بنزول مصطفى محمد بدلا من أشرف بن شرقي وفي نفس الدقيقة خرج كريم الطيب مهاجم الجونة ونزل إدريس مبومبو بدلا منه.

وفي الدقيقة 65 سدد محمود عبدالرازق شيكابالا تسديدة قوية على مرمى الجونة مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الساحلي، واصل لاعبو الزمالك إهدار الفرص السهلة بعدما أهدر أحمد سيد زيزو فرصة الهدف الثاني بعد الإنفراد بمرمى إسلام طارق بعد تمريرة ساحرة من يوسف أوباما.

وفي الدقيقة 70 سدد أحمد سيد زيزو تصويبة قوية خارج مرمى الجونة، وبعدها أجرى الجونة تبديل جديد بنزول العربي بدر بدلا من ناصر ناصر، وبعدها تنوعت هجمات الزمالك على مرمى الجونة من أجل إحراز الهدف الثاني للفريق.

حاول كل فريق السيطرة على منطقة وسط الملعب والاقتراب من شباك الأخر، ومالت الأفضلية قليلا لفريق الجونة بفضل تحركات إسلام رشدي، ونوع فريق الجونة هجماته على مرمى الزمالك من الجنبين من أجل الوصول لشباك الزمالك، وفي الدقيقة 80 أجرى الجونة التبديل الأخير بنزل عموري بدلا من أحمد حمدي.

وفي الدقيقة 81 تصدى محمد أبو جبل لتسديدة جوزيف جوناثان وحولها لركلة ركنية تعامل معها دفاع الزمالك، وفي الدقيقة 82 أجرى الزمالك التبديل الثاني بنزول عبدالله جمعة بدلا من شيكابالا من أجل إنعاش القوة الهجومية للفريق، وشهدت الدقيقة 85 نزول فرجاني ساسي بدلا من يوسف أوباما صاحب هدف اللقاء الوحيد في المباراة، وواصل الفريقين تبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب.

واحتسب الحكم أحمد العدوي أربعة دقائق كوقت بدل ضائع لم يحدث خلالها أي تعديل في مجريات اللقاء لينتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 في صدارة جدول الدوري الممتاز، بينما يتوقف رصيد الجونة عند النقطة 15 في المركز الثالث.