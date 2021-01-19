نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل، وأسفرت عن مواجهة فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في الدور الأول من البطولة.

وستقام مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية على أن يواجه الفائز من المباراة، فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي للبطولة العالمية.

بينما يواجه فريق تيجريس المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الرابع من شهر فبراير أيضًا، والفائز منهما يلتقي مع بطل أمريكا الجنوبية والتي لم تتحدد هويته حتى الآن حيث انحصرت المنافسة على اللقب بين فريقي بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قرر إقامة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 6 أندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من البطولة بسبب اجراءات الحجر الصحي في نيوزلندا لمواجهة فيروس كورونا.