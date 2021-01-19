الرياضة

مدحت عبدالهادي يعدد مزايا فوز الزمالك على الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بعد الفوز على الجونة، مؤكدا أنه فوز مهم مشيرا إلى أن الأداء يعتبر أفضل من المباريات الماضية.

أضاف عبدالهادي أن الزمالك حصل على الثلاث نقاط وهو الهدف الرئيسي، موضحا أن الجهاز الفني سعيد بعودة الثنائي ساسي ومصطفى محمد لأنهما إضافة كبيرة للفريق. 

وعن المغربي أشرف بن شرقي قال عبد الهادي: أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة، وخروجه هو وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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