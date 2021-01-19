الخابورة يحقق فوزه الأول

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري: تمسكت فرق سمائل 13 نقطة والعروبة 16 نقطة ومجيس 12 نقطة بصدارة المجموعات الثلاث لدوري الدرجة الأولى ولم تخسر تلك الفرق حتى الآن خلال الجولات الماضية وأعطت مؤشرا على ثبات المستوى الفني العام، وظهرت فرق صور والطليعة ومصيرة وأهلي سداب والمضيبي والبشائر بأداء مختلف يبشر بالخير، فيما تراجعت نتائج فرق الاتفاق وبوشر وعبري والشباب واكتفى فريقا جعلان وصلالة بفوز وحيد وأخيرا سجل الخابورة فوزه الأول في الدوري وغاب مرباط تماما عن المشهد بتلقيه 5 خسائر متتالية ولم يسجل أي هدف واهتزت شباكه في 14 مناسبة .. وبالنظر لنتائج مباريات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى فقد شهدت إحراز غلة من الأهداف بلغت 19 هدفا ، ففي المجموعة الأولى تفوق سمائل على مرباط برباعية نظيفة سجلها سيرجبين ديجو وخزعل البطاشي وسامي الصباحي ( هدفين ) وتعادل بوشر وصلالة 1/1 لعبدالمجيد الهادي وبدر نصيب سجل هدف صلالة ، وفي المجموعة الثانية أحرز مصيرة أكبر نتيجة في الدوري حتى الآن عندما أمطر شباك الاتفاق بـ 6 أهداف مقابل هدفين أحرزها سعود آل عبدالسلام ومحمود السعدي وسليمان المعمري وبسام السعدي ومحمود السعدي ومحمد فادي وأتى هدفي الإتفاق عن طريق غيث العامري وعزان المسلمي وفاز الطليعة على جعلان بهدف لعبدالحافظ ثويني وانتهت قمة العفية بين صور والعروبة بالتعادل بدون أهداف ، وفي المجموعةالثالثة انتهى لقاء مجيس والبشائر بالتعادل 1/1 ، تقدم البشائر عن طريق نجيس يانداما وأدرك مجيس التعادل بتسديدة أيمن الشحي وتمكن الخابورة من تحقيق فوزه الأول عندما تغلب على عبري في مجمع عبري بهدف للمحترف أوليفيرا وبهدف ناصرالرواحي انتصر المضيبي على الشباب، وما زال وليد سالم لاعب المضيبي ومحمد مبارك من مجيس يتصدران ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلة من الأهداف في مباريات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.