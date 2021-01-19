تعيين مدرب أحمال جديد لمنتخب مصر للتايكوندو المتأهل لأولمبياد طوكيو

أعلن إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للتايكوندو عن تعيين مدرب أحمال بدنية جديد لمنتخب مصر المتأهل لأولمبياد طوكيو خلفا لعمرو سعد.

وأسند اتحاد التايكوندو المهمة الي علي مصطفي المغربل الذي يشغل منصب دكتور جامعي بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا وعمل كمدرب أحمال بأكثر من نادي مصري.

وقد بدأ المدرب الجديد في تدريب المنتخب الوطني للتايكوندو بالمركز الأولمبي بالمعادي والذي بدأ برنامج إعداد بدني قبل السفر إلى الغردقة لخوض معسكر مغلق ضمن برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية المقررة أغسطس المقبل في طوكيو.

وقد تأهل المنتخب المصري للأولمبياد ب ٤ لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم، ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.

كما تأهل التايكوندو المصري من نفس البطولة إلى دورة الألعاب البارالمبية بلاعبان وهما: اللاعبة سلمى علي (46 كجم)، واللاعب محمد الزيات (-61 كجم)، تحت قيادة المدرب هاني علي.

ويضم معسكر الفريق اللاعبون المتأهلون للأولمبياد بجانب بعض لاعبي المنتخب من أجل رفع مستوى التدريبات.