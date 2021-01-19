مدافع تشيلسي على ردار باولو مالديني

وقال مالديني لصحبفة " ديلي ميل " البريطانية أنه يتوقع إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر قابلة للشراء مقابل 27 مليون جنية إسترليني، لكن فرانك لامبرد، مدرب تشيلسي يصر على أن اللاعب لديه مستقبل في تشيلسي.
وأضاف مالديني، أردنا ضم اللاعب الموسم الماضي أيضا لكننا لم نتمكن من ذلك، انه مثالي لفريقنا، ويمكن أن تكون صفقة الإعارة مفيدة لمدافع تشيلسي الذي يتراجع مستواه في التدريب مع البلوز في ملعب ستامفورد هذا الموسم.
ولعب توموري صاحب ال 23 عاما 15 مباراة مع تشيلسي بقيادة فرانك لامبرد لكنه لم يؤدي بالشكل المطلوب، كما شارك مرة واحدة هذا الموسم في مباريات الدوري.
قال مدرب البلوز: "لديه بالتأكيد مستقبل طويل الأمد في هذا النادي وسنرى ما إذا كان سيخرج على سبيل الإعارة ومتى.
"اللحظة التي اقتربت فيها من فيكايو كانت عندما أخذته على سبيل الإعارة إلى ديربي وكان أفضل لاعب في العام وأحد أفضل اللاعبين في البطولة في ذلك العام.
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