عقب تعيينه بمجلس النواب.. إصابة حسام غالي بفيروس كورونا

أعلن حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الثلاثاء.
ونشر غالي "استوري" عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "إيجابي كورونا، أتمنى السلامة للجميع".
وكان حسام غالي تم تعينيه موخرًا كعضو في مجلس النواب الحالي، مع حازم إمام ومحمد عمر.
يذكر أن غالي كان قد تولي منصب مدير الكرة في نادي الجونة، خلال الموسم الماضي.
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