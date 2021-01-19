مانشستر يونايتد يتطلع لضم مدافع نادي لانس الفرنسي

يتطلع نادي مانشستر يونيتد الى ضم مدافع نادي لانس الأرجنتيني فاكوندو ميدينا

وتشير تقارير إنجليزية أن اليونيتد مهتم بضم اللاعب ويمكن أن يقدم عرض يتخطى ال 11 مليون جنية إسترليني مع إمكانية إعارته لمدة ستة أشهر.



وجذب اللاعب البالغ 21 عاما أنظار أندية كبيرة بعد تألقه مع ناديه رغم إصابته في الركبة مؤخرا



بفضل مستواه الجيد ، تلقى ميدينا أول استدعاء له في تشكيلة منتخب الأرجنتين الأولى في سبتمبر من العام الماضي.



ثم ظهر مدينا لأول مرة في فوز الأرجنتين في تصفيات كأس العالم على بوليفيا في 13 أكتوبر ، ليحل محل لاوتارو مارتينيز في وقت متأخر.



شارك المدافع الأرجنتيني الشاب 11 مرة مع لانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.



يأمل مدينا أن يسير قريبًا على خطى اللاعب رافائيل فاران، الذي بدأ في لانس قبل مغادرته إلى العملاق الأوروبي ريال مدريد في 2011.



وعانى يونايتد - الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا - في الدفاع في وقت مبكر من هذا الموسم ، لكن قلب الدفاع هاري ماجوير وإريك بايلي وفيكتور ليندلوف عادوا جميعًا إلى مستواهم.