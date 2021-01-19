بعد إجراء القرعة اليوم.. بايرن ميونيخ منافس محتمل في طريق الأهلي بمونديال الأندية

بات من المحتمل أن يواجه الأهلي (بطل إفريقيا)، فريق بايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا) في مونديال العالم للأندية، وذلك بعدما أجريت قرعة منافسات كأس العالم للأندية مساء اليوم الثلاثاء، في زيورخ بسويسرا.
وأسفرت القرعة التي أقيمت اليوم، عن مواجهة الأهلي مع الدحيل القطري في الدور الأول من كأس العالم للأندية، وفي حالة فوز المارد الأحمر سيلتقي مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي يكون فيها بايرن ميونيخ في طريق الأهلي بمونديال الأندية، فحدث ذلك من قبل في عام 2013.
وكان الأهلي قد واجه في مونديال الأندية لعام 2013 فريق إيفرجراند الصيني في الدور الأول من البطولة، وكان سيواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي في حالة تحقيقه للانتصار، ولكن المارد الأحمر خسر من بطل آسيا بثلاثية نظيفة، ولعب على المركز السادس والسابع.
ويشارك الأهلي في مونديال الأهلي للمرة السادسة في تاريخه، ويعد أفضل مراكزه بالمونديال هو المركز الثالث في عام 2006.
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