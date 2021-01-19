أتمنى السلامة للجميع.. إصابة حسام غالي بفيروس كورونا

أعلن حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق، عضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا. وكتب حسام غالي، عبر خاصية استوري على حسابه بـ "إنستجرام"، "إيجابي كورونا اتمنى السلامة للجميع".

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