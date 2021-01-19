أيمن يونس: دور شيكابالا مع فريق الزمالك شبيه بـ توتي مع روما

أشاد أيمن يونس مستشار شؤون كرة القدم بنادي الزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا"قائد الفريق الأول لكرة القدم مؤكدا أن قيمته للنادي الأبيض تشبه قيمة فرانشيسكو توتي لروما.

وقال يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب فوز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في ثامن جولات الدوري قائلا: "شيكابالا للزمالك مثل توتي لروما هذا ما قلته له ، قلت له يجب أن تبقى في الزمالك، شيكابالا شيء لا يتكرر هو أحد فلتات كرة القدم المصرية".

وواصل "شيكابالا يقدم دورا مختلفا مؤخرا ويساعد اللاعبين ككل ويصحح الأخطاء، واليوم ضد الجونة قدم مباراة لم يقدمها منذ سنوات وكان ينقصه تسجيل هدفا لتتويج مجهوده في اللقاء".