مسحة طبيه للاعبي الاتحاد السكندري قبل مباراة المقاصة

يخضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الي مسحة طبية غدا للاطمئنان علي سلامة الجهاز الفني واللاعبين وذلك قبل 72 ساعة علي مباراة المقاصة .

ومن المقرر اقامة مباراة الاتحاد والمقاصة يوم السبت القادم بعد قرارات اللجنة الثلاثية بالرجوع للمسحات الطبية بدلا من الرابيد تيست لعدم تأكد الجهاز الطبي من نتيجتها بعد تأجيل مباراة الفريق بالاسبوع الثامن امام انبي بسبب اكتشاف 11إصابة لفيروس كورونا بالفريق السكندري.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية، بملعبه بسموحة، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

يأتي ذلك في ظل غياب مجموعة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وهم: حسام عاشور ومحمود رزق وأحمد نبيل مانجا وروماريو ويليامز وأحمد راشد ورزاق سيسه، وذلك استعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة، يوم 23 يناير الجاري بالقاهرة، عقب تأجيل مباراة إنبى إلى الأول من مارس المقبل.

ورغم الأمطار الغزيرة والبرد، إلا أن اللاعبين تسابقوا إلى التألق فى التدريبات لحجز مكان فى التشكيل الأساسي، وقام عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، بمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتحديد بروتوكول العلاج الطبي الخاص بهم مع خضوعهم للعزل المنزلي.