أقصى منتخب إسبانيا لكرة اليد نظيره منتخب تونس من مونديال اليد بالفوز عليه 36-30 ضمن منافسات المجموعة الثانية فى المباراة التى جمعتهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد.
وودع منتخب تونس مونديال اليد وانتقل الي كأس الرئيس بعدما تذيل المجموعة الثانية التي تأهل منها منتخبات إسبانيا و البرازيل وبولندا .
وضمت قائمة نسور قرطاج كلا من مروان مقايز ـ مهدي الحرباوي ـ غسان التومي ـ خالد الحاج يوسف ـ مصباح الصانعي ـ رامي الفقيه ـ إسكندر زايد ـ محمد السوسي ـ محمد أمين درمول ـ جهاد جاب الله ـ إسلام الجبالي ـ أشرف المرغلي - يوسف معرف ـ أنور بن عبد الله ـ رمزي مجدوب ـ عصام رزيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجموعة الثانية .. إسبانيا تقصي تونس من مونديال اليد بالفوز عليها 36 -30 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.