المنتخب البحريني يكتسح الكونغو 34 - 27 ويتأهل للدور الرئيس بمونديال اليد

لحق المنتخب البحريني لكرة اليد بالمتأهلين إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) ببطولة كأس العالم الـ27 «مصر 2021» بعد فوزه الثمين بنتيجة 34 - 27 على الكونغو، اليوم الثلاثاء- في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين 14-12، وفي الشوط الثاني واصلت البحرين تقدمها وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة ( 34 - 27) في المباراة التي أقيمن بصالة استاد القاهرة.

ويقع منتخبا البحرين والكونغو فى المجموعة الرابعة بجانب، الأرجنتين والدنمارك اللتين تأهلتا إلى الدور الرئيسي بالبطولة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم ، وتقام منافسات البطولة في 4 صالات هي: الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.