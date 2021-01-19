خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

تقدم مسئولو النادى الأهلي، بالتماس خاص إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بعد إيقافه لمدة 4 مباريات؛ بناءً على تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلى الأخيرة.
وطلب مسئولو النادى الأهلى رسميًا، فى المذكرة الرسمية التى تم إرسالها إلى مسئولى اللجنة الثلاثية، تخفيف العقوبة على الحارس خاصةً أن الحكم لم يشهر أى كارت سواء الأصفر أو الأحمر ضد اللاعب بعد نهاية المباراة.
وتقدم الأهلي بعدة فيديوهات تتضمن المشاهد التى حدثت بعد المباراة؛ لتؤكد أن الحارس لم يرتكب أى خطأ ضد الحكم محمد سلامة نهائيا.
وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف الحارس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه؛ وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
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