نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن مواجهة الجونة اليوم كانت صعبة جدا لأنه فريق قوي، مشددا على أن الأبيض كان لديه هدف واضح وهو الفوز وتصدر الدوري المصري الممتاز.

وأضاف قاسم أن الفريق أضاع فرصا كثيرة لكنه لم يشعر بالقلق من إضاعتها حيث قدم الزمالك مباراة متوازنة على المستوى الدفاعي والهجومي.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.