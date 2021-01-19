نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.
كما أعلن عن تمديد عقد الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية في قطر، أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة.