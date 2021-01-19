نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.

كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية في قطر، أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة.