نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدحت عبد الهادي المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة بهدف واحد مقابل لا شيء اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات صحفية ادلى بها عبد الهادي أكد أن اشرف بن شرقي كان يريد هز الشباك في اللقاء وهو الأمر الذي جعله يريد الاستمرار في المباراة خاصة بعد أن اهدر إنفراد صريح بالمرمى.

وأنهى أن قرار إستبدال بن شرقي يرجع للرؤية الفنية للبرتغالي جيمي باتشيكو في الوقت الذي أبدى فيه عبد الهادي سعادته بعودة ثنائي القلعة البيضاء مصطفى محمد وساسي للمشاركة في المباريات مرة أخرى.