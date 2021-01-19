نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إهتمام برشلونة وريال مدريد بضم واحد من نجوم إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن نيكولا باريلا لاعب النيراتزوري ألقى إعجاب عدد كبير من مسؤولي الريال وبرشلونة بسبب المستوى المميز الذي يقدمه مؤخراً.

وساهم اللاعب في فوز فريقه على اليوفنتوس في كلاسيكو إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء بعد أن صنع الهدف الأول لفيدال وتكفل بتسجيل الهدف الثاني في شباك تشيزني.