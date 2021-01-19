نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقدر التماس لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مسئولو النادي الأهلي التماس إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بعد قرار الجبلاية بإيقافه 4 مباريات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، عن إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى اتحاد الكرة اليوم تخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي، لاسيما أن الحكم لم يقم بطرد قاد الفريق الأحمر بعد واقعة الاعتراض عليه.

وتابع خلال المذكرة: "الحكم تغاضى عما حدث ولم يدونه في تقريره عن المباراة، قبل أن يتم إيقاف الحارس 4 مباريات خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة".