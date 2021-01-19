نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي إسباني على نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الحديث لا يزال متواصلا عن مستقبل الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في نهاية الموسم الحالي.

وأفاد الإعلامي إدوادو إندا بأن ريال مدريد كان قد عرض على فاسكيز عقداً جديداً تبلغ مدته 3 سنوات دون زيادة على راتبه الحالي الذي يبلغ 3.3 مليون يورو صافٍ بالإضافة إلى تخفيض راتبه 10% في أول موسم.

وأكد إدوادو إندا أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني يقاتلان من أجل التعاقد مع فاسكيز في الفترة المقبلة.