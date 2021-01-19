مونديال اليد.. المجر تتقدم على ألمانيا 15 -14 فى الشوط الأول

تغلب المنتخب المجري على نظيره الألماني به 15 - 14 في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 .

وفاز منتخب المجر على أوروجواي بنتيجة 44-18 متقدما بعدد الأهداف عن المنتخب الألماني، مما يجعل المباراة أكثر صعوبة لرغبة الفريقين في الوصول إلى الصدارة ، لاسيما وأن المنتخب المجري ضمن التواجد في الدور الرئيسي من البطولة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام ألمانيا .

وأنهى منتخب ألمانيا النسخة السابقة من بطولة العالم 2019 في المركز الرابع، كما أنهى بطولة أوروبا 2020 في المركز الخامس .

وحصد منتخب ألمانيا لقب بطولة العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1938 و1978 و 2007 .

وحققت ألمانيا لقب أوروبا مرتين من قبل عامي 2004 و 2016 والوصافة مرة والبرونزية مرة .

في المقابل أنهى منتخب المجر النسخة السابقة من بطولة العالم في المركز العاشر .

وكان أفضل مركزين حققهما الفريق فضية نسخة 1986، والمركز الرابع 1997 .

وحقق منتخب المجر المركز التاسع في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020 .

ومنذ الألفية الجديدة شارك منتخب المجر في سبع نسخ من بطولة العالم وغاب عن التواجد ضمن أفضل ثمانية فرق في العالم مرتين فقط أخرهم النسخة الأخيرة .